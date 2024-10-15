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        Haberler Gündem Güncel Dicle Nehri'ndeki beyaz köpük için inceleme | Son dakika haberleri

        Dicle Nehri'ndeki beyaz köpük için inceleme

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde beyaz köpükler ile lağım sularının karıştığı görüntülerin ortaya çıktığı Dicle Nehri'nde kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:44
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          Bismil-Diyarbakır kara yolundaki Bismil Köprüsü’nün altından geçen Dicle Nehri’nde nedeni henüz bilinmeyen köpüklenmeler görüldü.

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          Nehre lağım sularının da karıştığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Bismil Belediyesi ekipleri, inceleme başlattı.

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          Nehirde detaylı incelemenin yapılabilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Müdürlüğü'nden uzman ekip desteği talep edildi.

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          Bismil Belediyesi yetkilileri, çevre sağlığına zarar verebilecek her türlü duruma karşı hızlı ve etkili bir şekilde müdahaleyi sürdüreceklerini, nehrin temizliği ve çevre sağlığının korunması adına diğer ilgili kurumlarla da iş birliği içinde çalışılacağını belirtti.

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          Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ise bölgeden numune alıp inceleme başlattı.

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          "BALIK TÜRÜ SAYISI, KİRLİLİK NEDENİYLE 10’UN ALTINA DÜŞTÜ"

          Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Dicle Nehri’nde 40’tan fazla olan balık türü sayısının kirlilik nedeniyle 10’un altına düştüğünü belirterek, "Seyrettiğimiz videolarda, Dicle Nehri’ne boşaltılan evsel ya da tesislere ait atıklar var. Bu atıklar Dicle Nehri’ne katıldığı zaman nehirde yaşayan pek çok canlının yaşama şansı azalacaktır.

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          Besin zinciri dolayısıyla planktonlar, fitoplankton ve zooplanktonlara bağlı böcekler ve diğer canlılar, balıklar da bu besin zincirinde bulundukları için dışarıdan gelen atık sular, bu canlıların yaşam şansını, üreme imkanlarını daraltmaktadır. Dicle Nehri’nde 40’tan fazla balık türü vardır. Maalesef kirlilik dolayısıyla biz bunların sayısının 10’un altına düştüğünü biliyoruz.

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          Bu yüzden var olan atık su arıtma tesislerindeki bütün atık suların buralara bağlanması gerekmektedir. Bu tesisler, Diyarbakır’da çok az yerlerde bulunuyor. O yüzden bizim bunları daha da iyi değerlendirmemiz lazım.

        • 9

          Bütün atık suların buralara bağlanması lazım. Nehre bırakıldığı zaman nehrin kullanma suyu olarak, içme suyu olarak kalitesi ciddi bir şekilde düşer ve kullanma şansı kalmayacaktır. Bu yüzden bunlara dikkat edilmesi lazım. Belediyeye, kaymakamlığa pek çok görev düşüyor. Bunların görevlerini yapabilmeleri de ancak vatandaşların duyarlılığıyla olabilir. Bu yüzden el birliğiyle kirliliğin önüne geçmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

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