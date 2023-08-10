Dicle Nehri'nde kaybolmuştu; 34 saat sonra cansız bedeni bulundu
Diyarbakır Dicle Nehri'nde kaybolan kişiden 34 saat sonra acı haber geldi. Cansız bedeni nehire 1,5 kilometre mesafede bulundu.
Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni, 34 saat sonra, suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede bulundu.
Bismil ilçesinde dün saat 01.30 sıralarında Dicle Nehri'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, İtfaiye Arama ve Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında kayıp kişinin, suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Ceset incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.