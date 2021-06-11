Dicle Elektrik, 59 milyon liralık yatırımla SCADA merkezi kurdu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, 2018'de başlattığı ve ilk etabını Aralık 2020'de tamamladığı master projelerinden SCADA merkezini hizmete açıyor.

Şirketin 59 milyon liralık bir proje ile yeni hizmet binasında kurulan SCADA Projesi kapsamında tüm bölgedeki şebekelerden gerçek zamanlı veri alınarak, uzaktan kumanda edilebilecek. Böylelikle tüketicilerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'deki tüketicilere SCADA sayesinde daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebileceklerini belirtti.

Kırşan, sistem sayesinde sorumluluk bölgelerinde dağıtım merkezleri, kesici ölçü kabinleri ve trafo merkezlerini uzaktan kumanda edilebilir ve buralardan bilgi alabilir duruma geldiklerini aktararak, "SCADA Projesi 2018'de imzalanan sözleşme ile başladı. 59 milyon lira yatırım bedeli ile gerçekleşen projenin ilk etabının Aralık 2020'de tamamladık. Yer sıkıntısı yüzünden bu güne kadar fiziki olarak kurulamayan SCADA merkezi, yeni hizmet binasının tamamlanması ile kuruldu ve çalışmalar başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Sistemin, toplam 77 dağıtım merkezi, 57 indirici trafo merkezi üzerine kurulduğunu belirten Kırşan, "SCADA Kontrol Merkezi'nin de bulunduğu Diyarbakır'da, 6 bölgenin bağlı bulunduğu arıza kayıt ve yönlendirme merkezi de yer almaktadır. 24 saat kesintisiz hizmet veren bu merkez, 6 bölgeden gelen arıza bilgilerini değerlendirmektedir. Bilgi işlem altyapısı ile koordine edilen SCADA sistemi, uzaktan kontrol ve izlemeyi sağlayarak, hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyan modern bir elektrik şebekesi işletimi sağlamaktadır. Proje ile işletimi daha verimli bir dağıtım şebekesi oluşturduk.ilk etapta Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de elektrik arzında yaşanan iyileşme, 2021'de genişleme yatırımları ile kısa sürede Batman, Siirt ve Şırnak'ta da yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

SCADA Projesi sayesinde enerji tedarikinde tam kontrol imkanına kavuşulacağını belirten Kırşan, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım şebekesindeki hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo merkezlerinden hangi oranda güç çekildiği izlenebilmektedir. Bir arıza durumunda hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı anında görülebilmekte, sahadaki acil durum ekiplerinin arızaya hızlı müdahale etmesi sağlanmaktadır. Elektrik kesintilerine anında müdahale edilerek, kesinti süreleri en aza indirilmektedir. Dicle Elektrik dağıtım şebekesi hakkında, toplanan teknik ve istatistiksel bilgiler sayesinde, yatırım ve bakımların etkin yönetimi sağlanmaktadır. Etkin noktalarda bakım ve tamiratlar ile alternatif besleme kaynakları sayesinde teknik kayıplar azaltılmaktadır. SCADA Projesi sayesinde enerji tedarikinde 360 derece kontrol imkanına kavuşulacak. SCADA/DMS sistemi, şebekenin online izlenmesi ve kumanda edilmesini sağlarken, aynı zamanda şebekeden elde edilen veriler ile sistem istatistikleri üzerinde mühendislik analizlerine de olanak sağlamaktadır."