Dicle'de badem ve fıstık başvuruları başladı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde badem ve fıstık başvuruları başladı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık, başvuru dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Badem ve fıstık fidanı başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2024. Minimum başvuru alanı 3 dekar, başvurulacak arazinin ise eğiminin minimum yüzde 6 olmalı. Ayrıca fidanların dikileceği alan tapulu alan olmalıdır. Ücret olarak fidan adedi 9 liradır. Hak edecek olan değerli çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.