Usta sanatçı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü jazz-rock grubu 'Blood, Sweat & Tears'ın üyelerinden Dick Halligan'dan acı haber geldi.
People'da yer alan habere göre; 'Blood, Sweat & Tears'ın kurucu üyelerinden Halligan, hayata veda etti.
78 yaşında öldüğü belirtilen Halligan'la ilgili acı haberi ise kızı Shana açıkladı. Dick Halligan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da doğal nedenlerle öldüğü duyuruldu.
DICK HALLIGAN HAKKINDA
New York'ta doğum büyüyen ünlü müzisyen Stan Kenton, Tommy Dorsey ve Glenn Miller gibi isimlerden etkilenen Dick Halligan, Manhattan Müzik Okulu'nda master yapmıştı. Halligan, 1967 yılında New York'ta Blood, Sweet & Tears grubunu kurdu.
Arkadaşı saksafoncu Fred Lipsius gruba katılmak istediğinde onu önce reddeden Dick Halligan, sonrasında fikrini değiştirdi ve ikili birlikte Kaliforniya'ya gitti.
Grup, resmi olarak 1967 yılında Halligan, Lipsius, Al Kooper, Jerry Weiss, Randy bRecker, Steve Katz, Jim Fielder ve Bobby Colomby'den oluşarak faaliyetlerine başladı.
Jazz-rock türünde eserler veren grup, 1970 yılında Grammy Ödülü kazandı. Ödülü kazanan albüm aynı zamanda grubun adını taşıyordu. Müzisyen grup, aynı kategoride aday gösterilen The Beatles'ın Abbey Road'u geride bıraktı.
Halligan, o gece ayrıca en iyi çağdaş enstrümantal performans dalında ikinci bir Grammy daha kazandı.
En parlak günlerinde grup, Demir Perde ülkelerinde tura çıkan ilk grup olarak dikkat çekmişti. Grup ayrıca 1969 yılında Woodstock Festivali'nde de sahne aldı.
'Blood, Sweat & Tears'ın ilk 4 albümünde piyano, org, trombon, flüt ve akordeon çalan Halligan, 1971 yılında gruptan ayrılarak herkesi şaşırttı. Sonrasında yeteneklerin caz ve klasik gruplar için beste yaparak geçirdi.
1970'lerde 'The Owl and the Pussycat' ile 'Go Tell the Spartans' gibi filmlerin müziklerini yaptı.
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