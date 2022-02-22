Dibeybe açıkladı, Libya haziranda seçime gidecek

Başbakan Dibeybe, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesi ve yeni seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haziran ayında seçimlerin yapılmasını sağlayacak "Emanetin halka teslimi" isimli bir plan oluşturduklarını belirten Dibeybe, "Anayasa referandumu yapılacak ve bir sonraki parlamento anayasa taslağını tamamlayacak. Başkanlık seçimleri ise ülke kalıcı bir anayasayı kabul edene kadar ertelenecek." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Dibeybe, "Libya'daki bütün savaşlara siyaset ve politikacılar neden oldu. Temsilciler Meclisi üyelerine halkın sesini dinlemek ve parlamento üzerindeki tahakkümlerinden kurtulabilmeleri için son bir şansınız olduğunu söylüyorum." dedi.
Libya Başbakanı Dibeybe, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinin ardından yaptığı açıklamada yeni seçim tarihini devrimin yıl dönümü olan 17 Şubat'ta duyurulacağını söylemiş ancak herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
LİBYA'DAKİ SÜREÇ
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.
Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.
Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.
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