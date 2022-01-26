Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen ve 12 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanan DİB MBSTS sınavı için başvurular 2 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. DİB MBSTS için başvuru yapacak adaylar başvuru ücretlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 DİB MBSTS başvuru kılavuzunda sınava dair merak edilenler, DİB MBSTS başvuru şartları ve başvuru yolu adaylarla paylaşıldı. İşte DİB MBSTS başvurularu hakkında merak edilenler...