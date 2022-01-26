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DİB MBSTS başvuru ekranı: DİB MBSTS başvuyru ücreti ne kadar? DİB MBSTS başvuru kulavuzu ve başvuru şartları

DİB MBSTS başvuru ekranı: DİB MBSTS başvuyru ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları 25 Ocak2ta başladı. 2022-DİB-MBSTS Başvurusu yapmak isteyen adaylar DİB MBSTS başvuru ücretlerini araştırıyor. ÖSYM, DİB MBSTS için başvuru kılavuzunu yayınladı. DİB MBSTS başvuru ücreti ne kadar? DİB MBSTS başvuru kIlavuzu ve başvuru şartları nedir? İşte ÖSYM 2022 DİB MBSTS başvuru ekranı

26.01.2022 - 15:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen ve 12 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanan DİB MBSTS sınavı için başvurular 2 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. DİB MBSTS için başvuru yapacak adaylar başvuru ücretlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 DİB MBSTS başvuru kılavuzunda sınava dair merak edilenler, DİB MBSTS başvuru şartları ve başvuru yolu adaylarla paylaşıldı. İşte DİB MBSTS başvurularu hakkında merak edilenler... 

  • DİB MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

    Sınava girecek adaylar, 240,00 TL olan sınav ücretini, 25 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına yatıracaklar.

  • DİB MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN, HANGİ BANKALARDAN YATIRILACAK?

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

    adaylar hariç)

    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

    adaylar hariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

    ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

    dahil)

    Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

    ATM’den ücret yatırılmaz.)

    Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya

    ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi

    kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.

  • DİB MBSTS BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    DİB MBSTS başvuruları, 25 Ocak-2 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. 

    Geç başvuru günü, 10 Şubat 2022 tarihidir. 

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

    Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

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