"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla yapılacak.

Atlas Sineması’nda farklı coğrafyaların dikkat çeken diaspora hikayelerini sinemaseverlerle buluşturacak festivale, ilk yılında 6 kıtadan 3 bin 123 film gönderildi, 24 film finalist oldu.

Diaspora toplumların ortak konularını, hayata tutunma çabalarını, farklı ülkelerde farklı kökenlere mensup diasporaların benzeşen hayatlarını gösterecek etkinlikte film seçkisinin yanı sıra yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

- Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde En İyi Filme 5000 avro verilecek

Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen yapımların yer aldığı "Türkçe Konuşan Filmler" kategorisinde jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu seçilecek en iyi filme 5 bin avroluk ödül verilecek. "TRT Özel Ödülü"nü kazanan film 2 bin 500 avro, "En İyi İkinci Film Ödülü"nü kazanan yapım ise 1500 avroluk ödülün sahibi olacak.

"En İyi Film Ödülü" için Nazim Şerbetov'un "28", Çağıl Bocut'un "Brigitte Bardot", Gülden Gevher Öz ve Olcay Seda Özaltan'ın "Cennet", Cemalettin Baş'ın "Düğün Fotoğrafı", Roman Hodel'in "Hakem", Yasemin Demirci'nin "İklim Değişimi", Sami Morhayim'in "Susam", Sezer Salihi'nin "Temmuz", Doğuş Özokutan'ın "Teslimat", Hüseyin Aydın Gürsoy'un "Toz Olmak", Emir Külal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı", Hatip Karabudak'ın ise "Zamanın Rengi" adlı yapımları yarışacak.

"Yabancı Dilde Filmler" kategorisinde ise Mahdi Fleifel'in "3 Logical Exits", Malaz Usta'nın "A Year in Exile", Jason Park'ın "Bj's Mobile Gift Shop", Sandra Desmazieres'in "Flowing Home", Morad Mostafa'nın "Henet Ward", Viv Li'nin "I Don't Feel At Home Anywhere Anymore", Shahi Derky'nin "Leftovers", Maximilian Badier ve Rosenthal'in "Malabar", Denise Fernandes'in "Nha Mila", Florence Bamba'nın "Number 10", Rikke Gregersen'in "Tha Affected", Natalia Luque'nun "The Virgin, The Old Lady, The Journey" filmleri yer alıyor.

Kategoride jürinin değerlendirmesi sonucu "En İyi Film" 5 bin avro ile ödüllendirilirken, "Jüri Özel Ödülü" 2 bin 500, "En İyi İkinci Film Ödülü" ise 1500 avro olarak takdim edilecek.

- Filmler "Seyirci Ödülü" için de yarışacak

Festivalde yer alan tüm filmler salon gösterimlerin yanı sıra "festivalscope.com" adresinden çevrim içi olarak erişime açılacak. Filmleri izleyen sinemaseverler, "diasporafilmfestival.com" adresinde verecekleri oylarla 500 avroluk "Seyirci Ödülü"nü kazanan filmi belirleyecek.

Jüri, yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, yönetmen Nariman Aliev, yazar ve yapımcı Samed Karagöz'den oluşuyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte, salonlarda dezenfeksiyona yeterince zaman ayırmak amacıyla günde üç seans gösterim yapılacak.

Kovid-19 önlemlerine uygun gerçekleştirilecek festival 29 Ağustos'ta sona erecek.