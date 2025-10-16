Diane Keaton'ın ölüm nedeni açıklandı

'Baba' (The Godfather) ve 'Annie Hall' filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın ölüm nedeni belli oldu. 11 Ekim'de 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ailesi, Keaton'ın ölüm nedeninin zatürre olduğunu açıkladı.

Aile adına yapılan açıklamada; "Keaton ailesi, 11 Ekim'de zatürreden hayatını kaybeden sevgili Diane adına son birkaç günde aldıkları olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettar" ifadesi kullanıldı.

Ailesi, Hollywood yıldızının hayvanlara olan sevgisi de dahil olmak üzere kendini adadığı şeylere dair bilgiler verirken; "Hayvanlarını severdi ve evsizler topluluğuna desteğinde kararlıydı. Bu nedenle anısına yerel bir gıda bankasına veya bir hayvan barınağına yapılacak herhangi bir bağış, ona harika ve çok takdir edilen bir saygı duruşu olacaktır" dedi.

Diana Keaton'a yakın bir arkadaşı daha önce People'a konuşurken, ünlü oyuncunun sağlığının aniden kötüleştiğini ve onu seven herkes için yürek parçalayıcı olduğunu söylemişti. Arkadaşı; "Son aylarında, etrafında sadece ailesi vardı ve onlar da her şeyi çok özel tutmayı tercih ediyordu. Uzun zamandır birlikte olduğu arkadaşları bile olan bitenin tam olarak farkında değildi" demişti.

'Baba' (The Godfather), 'Gelinin Babası' ve 'İlk Eşler Kulübü' filmlerindeki rolleriyle tanınarak, adını son 50 yılın en sevilen film yıldızları arasına yazdıran Diane Keaton, en çok 'Baba' üçlemesinde Al Pacino'nun canlandırdığı mafya lideri Michael Corleone'nin sevgilisi ve daha sonra eşi 'Kay Adams' karakterini canlandırmasıyla hafızalarda yer edindi. Keaton, 1977 yapımı Woody Allen filmi 'Annie Hall' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar ödülüne lâyık görüldü. Diana Keaton daha sonraki yıllarda, 'Kızıllar' (Reds), 'Marvin'in Odası' (Marvin's Room) ve 'Aşkta Her Şey Mümkün' (Something's Gotta Give) gibi filmlerdeki performanslarıyla üç kez daha 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi.