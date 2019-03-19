Diame iddiası!

İngiliz basınına göre; Newcastle United’ın orta sahadaki tecrübeli oyuncusu Mohamed Diame için Galatasaray ve Beşiktaş yarışıyor. 31 yaşındaki Diame ile de ayrıca Brighton ve Crystal Palace’ın da ilgilendiği öne sürüldü...

Öte yandan Nijerya basınına göre sezon başında Everton’dan kiralanan Onyekuru’ya PSG ve Monaco talip ve 20 milyon euroluk bedelini ödemeye hazırlar. Nijeryalı oyuncunun taliplerinin her geçen gün artması Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor.