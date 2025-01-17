Diallo hat-trick yaptı, Manchester United kazandı!
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-1 mağlup etti. Manchester United'ın tüm golleri Amad Diallo'dan geldi.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadeleyi Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.
Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.
Manchester United'ın golleri ise ikinci yarıda gelirken Amad Diallo hat-trick yaptı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
Diallo gollerini 82, 90 ve 90+4. dakikada kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Southampton, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.