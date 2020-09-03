Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı. Diagne'nin son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak müsabakasının kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.

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