Diagne takipte!

Galatasaray'ın bonuslar hariç 10 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile transfer ettiği, ancak beklenen verimi alamadığı için Club Brugge kiraladığı Diagne’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların maddi anlamda son yıllardaki en önemli yatırımlarından olan ve değerinin çok düşmesinden endişe edilen Senegalli golcüyü İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest yakın takibe aldı. Her ne kadar şu anda koronavirüs etkisi transfer gelişmelerini askıya alsa da Ada ekibinin Diagne için 10 milyon euro'luk bir teklif düşündüğü ifade edildi.

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