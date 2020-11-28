Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Mbaye Diagne, hat-trick yaparak galibiyette başrol oynadı.

Sezona beklentilerin altında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk golünü geçtiğimiz hafta Kayserispor ağlarına yollarken Rize deplasmanında ise tam anlamıyla şov yaptı.

Diagne, 45+2'de penaltıdan takımını öne geçirirken 52 ve 79'da da ağları bularak hat-trick yaptı. King Kong lakaplı forvet, böylece ligde 4 gole ulaştı. 2 gol de Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'e kaydeden Senegalli, toplamda 6 gole imza attı.

ALBAYRAK: 15 MİLYON EURO

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maçın ardından Diagne'nin performansı ile ilgili "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı." dedi.