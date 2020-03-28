Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kulübün sportif direktörü Devy Rigaux, Senegalli oyuncu için bir dergiye açıklamalarda bulundu.

Rigaux, Diagne için, "Diagne gidince kesinlikle eksikliğini aramadık. Tam aksine takımda iyi bir aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı" diye konuştu.

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