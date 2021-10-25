Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan Lokomotiv Moskova deplasmanı dönüşünde Galatasaraylı oyuncular, idari kadro ile kulüp personeli, parfüm ve hediyelik eşya benzeri şeyler almak için soluğu Free Shop'ta aldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de galibiyetin moraliyle kimsenin elini cebine attırmazken toplamda 12 bin Euro'luk (Yaklaşık 135 bin TL) ödeme yaptı.

Aslan'ın golcüsü Mbaye Diagne de Instagram'dan paylaştığı mesajda bu jeste teşekkür ederken "Hediyeler için çok teşekkürler ikinci başkanımız Rezan Epözdemir" yazdı.