Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Galatasaray'da Mbaye Diagne sesleri yükselmeye devam ediyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sezon başında Club Brugge'e kiralanan Senegalli futbolcu, devre arasında Cimbom'a dönmek için gün sayıyor.

Club Brugge'ün PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kaçıran ve o andan itibaren hocası Clement'in gözünden düşen Diagne, yakın çevresine sarı-kırmızılılara döneceğinin sinyalini verdi. Diagne'nin "Club Brugge'de hocamla aram iyi değil. Düzeleceğini de sanmıyorum. Devre arasında Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

3 TAKIMDA OYNAYAMIYOR

Öte yandan bir futbolcunun 1 sezon içerisinde 3 takımda oynamasının yasak olmasından ötürü, Diagne'nin de istenmeyen adam ilan edildiği Club Brugge'den sonra gidebileceği tek takım Galatasaray. Bu nedenle ocak ayında bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.