Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibini 3-1 mağlup ederken Mbaye Diagne de göz doldurdu! Bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Senegalli yıldız rakip ağları iki kez havalandırdı! Gaziantep FK karşısında oyuna sonradan giren ve bir şutu direğe takılan Diagne bu mücadelede ise Falcao'ya gözdağı verdi!

Mücadelenin 13. dakikasında Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü. 19. dakikada bir kez daha sahne alan ikili bu kez golü buldu! Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Galatasaray 63. dakikada farkı ikiye çıkarırken Neftçi savunmasının büyük hatasını Diagne affetmedi! Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

FALCAO'YA MESAJ!

Geçen sezonun bir kısmını Club Brugge'de kiralık geçiren ve Belçika'da kadro dışı kaldıktan sonra uzun süre futbol oynamayan Diagne hazırlık dönemindeki çalışkanlığından sonra performansıyla da göz doldurdu. Geride kalan sezonda Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle zaman zaman santrfor bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Diagne yüzleri güldürdü. Yıldız futbolcu ayrıca Radamel Falcao'ya da 'Ben buradayım' diyerek forma için gözdağı verdi!

BURAK YILMAZ'DAN SONRA O!

Senegalli yıldız ayrıca Galatasaray'ın 2012'den sonra bir Avrupa maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta iki gol atan son oyuncu Cluj karşısında 2012'de hat-trick yapan Burak Yılmaz'dı.