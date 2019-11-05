Diaby'ye tam not

Sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Malili futbolcu, sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Diaby'e, 7. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında 10 numara mevkisinde görev verdi. Tecrübeli oyuncu attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu.

Abdullah Avcı, son üç haftada ise 28 yaşındaki futbolcuya 90 dakika forma verdi. Bu maçlarda forvet arkasında görev yapan Diaby, oynadığı futbolla da beğeni topladı. Malili futbolcu, geçen hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da takımının ikinci golüne imza attı.

Abdoulay Diaby, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçında da Abdullah Avcı'nın en büyük kozlarından biri olacak.