Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-0 devirip kötü gidişe son verirken maçın yıldızı Abdoulay Diaby'ydi.

İkinci yarıda Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncu, gösterdiği etkili performansı 1 golle süsledi.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın özel olarak tebrik ettiği 28 yaşındaki futbolcu, "Uyum sürecini atlatmaya başladım. Milli takım arasının ardından çok daha iyi bir Diaby göreceksiniz" ifadeleriyle hocasına daha iyi performansların sözünü verdi.