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        Haberler Gündem DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oluyor! DHY kura çekimi nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları

        DHY kuraları çekiliyor! 112. Dönem DHY kura çekimi canlı yayın ekranı

        122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi için nefesler tutuldu. 3.435 hekimin görev yerini belirleneceği kura çekimi öncesi DHY kura çekim saati ve canlı yayın ekranı merak ediliyor. İşte 112. Dönem DHY Kura Çekimi canlı yayın sayfası ve DHY Kura Çekimi saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:01
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları bugün çekiliyor. Hatırlanacağı gibi 7 Eylül'de başlayan tercih süreci 11 Eylül'de tamamlanmıştı. 13 bin 435 hekimin görev yeri bugünkü kura çekimi sonrası belirlenecek. Kura öncesinde hekimler merakla "DHY kura çekimi saat kaçta?" sorusunun cevabını ve DHY kura çekimi canlı yayın ekranını merak ediyor. İşte, 112. Dönem DHY Kura Çekimi canlı yayın sayfası ve DHY Kura Çekimi saati...

        • 2

          112. DÖNEM DHY KURASI İÇİN TERCİHLER SONA ERDİ

          Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için tercihlerin başladığını duyurmuştu. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

          ''11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI için tercihler bugün http://pbs.saglik.gov.tr'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun.''

          DHY atama kurası için tercihler 11 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada gözler kura çekimine çevrilmiş durumda.

        • 3

          112. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

          112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek.

          Kura çekilişi 13.09.2023 tarihinde saat 10.00'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        • 4

          DHY KURASI CANLI YAYIN EKRANI

          Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

          DHY KURASI CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI 112. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgelerin, kuranın çekildiği gün Genel Müdürlüğün internet adresi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilmesi bekleniyor.

          Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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