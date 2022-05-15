DHMİ yük trafiğinde çıtayı yükseltti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ'den edinilen bilgiye göre, hava yollarında gelecek yıllara ilişkin uçak, yolcu, yük tahminlerinde revizyon yapıldı.
Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 3 milyon 432 bin 517 ton olan yük hareketinin, bu yıl 4 milyon 91 bin 273 ton, gelecek yıl 4 milyon 768 bin 1 ton, 2024'te ise 5 milyon 112 bin 390 tona yükseleceği tahmin edildi. Böylece üç yılda taşınacak yük miktarında yüzde 48,9'luk artış hedeflendi. Yük trafiği kargo, posta ve bagajdan oluşuyor.
Bu kapsamda, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 711 bin 151 tonu bulan Türkiye geneli havalimanlarında taşınmış kargo miktarının da bu yıl 1 milyon 693 bin 937 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Gelecek yıl 1 milyon 802 bin 771 ton kargonun yüklenip boşaltılması öngörülen havalimanlarında, 2024'te geçen yıla kıyasla yüzde 9,2 artışla 1 milyon 868 bin 355 ton kargo trafiği tahmin ediliyor.
Havalimanlarında yük (kargo-posta-bagaj) taşımacılığı için yapılan tahminler şöyle (ton)
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