Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanlarına göre, 30'ar adet çift açılı x-ray bagaj kontrol

cihazı ve kapı tipi metal dedektörü temin ve tesis edilecek.

Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeleri sözleşmenin tebliğinden sonra en fazla 180 gün içinde teslim edecek.

İhaleler, 27 Ekim'de DHMİ Genel Müdürlüğü Binası'ndaki Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'nda 11.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.