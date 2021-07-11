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Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, salgın döneminin dünya havacılığı üzerinde yıkıcı etkisinin bulunduğunu anımsattı.

Ulaşımın her modunda tüm kurumların ve çalışma arkadaşlarının, daha yüksek standartlarda hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Türk hava sahasını kullanan hava araçlarına hava trafik kontrol hizmeti sağlayan DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezimiz, yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetme bakımından Avrupa'nın tüm diğer büyük merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. Başarılar tesadüfle olmuyor, çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAVA YOLLARIMIZI SON TEKNOLOJİYLE DONATTIK"

Hava yollarının günlük hayatın akışına en çok etki eden ulaşım modlarından birisi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin geçmiş yıllardan kalma büyük altyapı eksiklikleri vardı. Bütün bu eksiklikleri gidermek için var gücümüzle çalışarak çok kısa zamanda çok büyük projeleri tamamladık. Hava yollarımızı ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine yakışacak şekilde yaptık. Çağın gerekliliklerine uygun olarak son teknolojiyle donattık. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında, Türk hava sahasını kateden hava araçlarına 7 gün 24 saat, her türlü meteorolojik koşulda kontrol ve koordinasyon hizmetini başarıyla verme kabiliyetine sahibiz. 'Hava yolları, halkın yolu olacak' dedik, halkımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Yaz aylarında turizm hareketiyle hava trafiğinin artacağını öngördüklerini ve buna özel hazırlandıklarını belirten Karaismailoğlu, temmuz ayının hava trafiği açısından yoğun başladığını kaydetti.

"4 TEMMUZ'DA 3 BİN 629 UÇUŞLA HAVA TRAFİĞİ PİK YAPTI"

Karaismailoğlu, 4 Temmuz'da 3 bin 629 uçuşla hava trafiğinin pik yaptığına işaret ederek, "Yani her 23 saniyede hava sahamızda bir uçuş gerçekleşti. Kontrol ve koordinasyonu sağlanan askeri hava araçları ile eğitim uçuşları da dikkate alındığında Türk hava sahasının yoğunluğunu gösteren bu veriler, havacılığımızın süratle salgın öncesine dönmekte olduğunun habercisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre, 324 bin 706 trafikle DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi, ilk çeyrekte olduğu gibi ocak-haziran döneminde de Avrupa'nın önde gelen hava trafik kontrol merkezlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Karlsruhe (Almanya) kontrol merkezinde 314 bin 931, Maastricht'te (Hollanda) 288 bin 30, Londra'da 231 bin 853, Paris'te 215 bin 404 ve Roma'da 143 bin 758 hava trafiği gerçekleşti.