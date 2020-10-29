DHKP-C talimatıyla Yüksel Caddesi'nde eylem yapan zanlılara ilişkin soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildikten sonra işe geri dönme bahanesiyle silahlı terör örgütü DHKP-C talimatıyla eylemlere başladıkları ve yaklaşık 4 yıl boyunca Yüksel Caddesi'nde eylemlerini sürdürdükleri belirtildi.

Şüpheliler A.K, M.D, M.K, G.B, A.Ş, A.Ö. ve N.B'nin düzenledikleri eylemlerin DHKP-C'nin yayın organlarınca basında yer almasının sağlandığı anlatılan iddianamede, söz konusu kişilerin sosyal medya paylaşımları ve telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu örgüt talimatıyla hareket ettiklerinin belirlendiği bildirildi.

İddianamede, şüphelilere, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terörle mücadelede görevli kamu personelinin kimliklerini açıklamak", "tehdit" ve "görev yaptırmamak için direnme" suçları yöneltildi.

Mahkemenin iddianameyi kabulü halinde şüpheliler, üzerlerine atılı suçlardan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.