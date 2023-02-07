Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (33), eşi Seda Nazlı (30) ile çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin vurduğu Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını kaybetti

Giriş: 07.02.2023 - 23:06 | Güncelleme: ABONE OL
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
HABERTURK.COM / Ajanslar

Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay muhabiri İzzet Nazlı, eşi ve iki çocuğu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'da yaşamını yitirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa arasında 5 Şubat'taki maçta görev yapan 33 yaşındaki muhabir, daha sonra evine gitti.

İzzet Nazlı, depremde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokağı'nda evinin bulunduğu Genç Apartmanı'nın yıkılması sonucu eşi ve iki çocuğuyla enkaz altında kaldı. Nazlı'nın oturduğu evin yıkıldığı haberini alan yakınları enkaza geldi.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Nazlı ile Hatay Büyükşehir Belediyesinde çalışan eşi Seda Nazlı (30) ve çocukları Esila (5) ile Ahmet Eren'in (10) cansız bedenlerine ulaştı.

Nazlı ailesinin cenazelerinin yarın Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ukrayna'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi gönderildi
Ukrayna'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi gönderildi
Depremzedelere 10 milyon dolar yardım!
Depremzedelere 10 milyon dolar yardım!
Deprem yardımını engelleme çabalarına dikkat
Deprem yardımını engelleme çabalarına dikkat
Kreşler ve gündüz bakımevleri yarın tatil
Kreşler ve gündüz bakımevleri yarın tatil

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.