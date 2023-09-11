DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 DGS üniversite kaydı nasıl ve nereden yapılır?

DGS tercih sonuçlarının gün itibariyle duyurulmasının ardından gözler şimdi üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı üniversite kayıtları hangi tarhilerde ve nasıl yapılacak sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, detaylar...