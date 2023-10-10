DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.