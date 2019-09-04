04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? Merak konusu oldu. DGS ile yükseköğretim programlarına yerleşen öğrenciler ilgili üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 Haziran tarihinde yapılan 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir. Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına 4 Eylül tarihinde saat 16.00 itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 2019
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS kayıtları 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
DGS KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Öğrenciler, DGS kayıtları için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
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