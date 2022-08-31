DGS tercih maratonu 24 Ağustos tarihinde başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar için 1 Eylül tarihi itibarıyla tamamlanacak işlemler için sonuç açıklanma tarihi merak konusu oldu. Peki, 2022 DGS tercihleri bitti mi ve DGS tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanır? İşte ÖSYM ile 2022 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...