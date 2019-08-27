DGS tercih işlemleri 21 Ağustos Çarşamba günü itibaren başvurular başlamıştı. Adaylar tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM henüz bir duyuru yapılmadı. ÖSYM, 2019 DGS tercih kılavuzunda değişiklik yaparak adayları uyardı. Peki DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte 2019 DGS tercih kılavuzunda değişiklik...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS TERCİH KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK

2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi

2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.

Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ