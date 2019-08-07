07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DGS tercihleri, puanlarını öğrenen ve ön lisanstan lisans programlarına geçmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. DGS yani Dikey Geçiş Sınavı tercihleri için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Adaylar bir taraftan da tercih yapacakları üniversiteleri ve DGS tercih dönemini araştırmaya devam ediyor. İşte, DGS ile geçiş yapılan üniversitelerin taban ve tavan puanları ve DGS tercihleriyle ilgili son gelişmeleri...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lisans adayları sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI
Aşağıdaki linkte yer alan puanlar 2018 yılında düzenlenen DGS ile alım yapılan üniversite puanlarıdır. 2019 yılında DGS sınavına giren ve sonuçlarıyla tercih yapacak adayların, bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. DGS tercihlerinde okullar sadece puanlarını açıklar başarı sıralamalarını ise açıklamazlar. Adaylar, üniversitelerin açıkladığı bu puanlar üzerinden tercih yapmalılardır.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2018
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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