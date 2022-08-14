DGS tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. DGS tercih kılavuzu araştırmaları Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının 11 Ağustos'ta açıklanmasının ardından hız kazandı. Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarıın ardından DGS tercihlerini 27 Ağustos ile 7 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Adayların gözü "DGS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, DGS tercih kılavuzu ve tarihleri hakkında detaylar...