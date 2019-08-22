ÖSYM DGS 2019 tercih kılavuzu yayınlandı. Ön lisans mezunu öğrenciler lisans eğitimi alabilmek için yayımlanan tercih kılavuzu desteği ile üniversitelerin taban puanlarına ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini yapabilecek. Peki, DGS tercihleri son başvuru tarihi ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS TERCİH KILAVUZU 2019

ÖSYM 2019 DGS tercih kılavuzu ile ilgili resmi internet sayfasında detaylı bilgileri paylaştı. Adaylar, TABLO- 1. Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları, Ön Lisans Mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecek lisans programları, ön lisans diploması alınacak olan / alınan üniversite / Meslek Yüksekokulları, Ön lisans diploması alınacak olan / alınan program ve aday başvuru formunu yayınladı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak genel bilgilere ulaşabileceksiniz.

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN 2019

ÖSYM, DGS tercihlerinin bugünden itibaren alınmaya başlandığını, yaptığı açıklama ile duyurdu. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

"2019-DGS tercih işlemleri, 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2019-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

TABLO 1 VE TABLO 2 İÇİN TIKLAYIN

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.