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DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılacak?

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında gerçekleştirilen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.İşte, 2022 DGS tercih kılavuzu hakkında merak edilenler...

15.08.2022 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • DGS sınav sonuçları 11 Ağustos günü adayların erişimine açıldı. Başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adayların gözü 2022 DGS tercih kılavuzuna çevirldi. Geçen yıl 11 Temmuz tarihinde açıklanan sınav sonuçlarının ardından DGS tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül günleri arasında gerçekleştirildi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından "DGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri hakkında detaylar...

  • DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlamıştı.

    2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasıyla tercihlerin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 

  • 2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

  • DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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