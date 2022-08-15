DGS sınav sonuçları 11 Ağustos günü adayların erişimine açıldı. Başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adayların gözü 2022 DGS tercih kılavuzuna çevirldi. Geçen yıl 11 Temmuz tarihinde açıklanan sınav sonuçlarının ardından DGS tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül günleri arasında gerçekleştirildi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından "DGS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri hakkında detaylar...