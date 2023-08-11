DGS sonuçları açıklanıyor! Gözler 2023 DGS tercih tarihlerinde
Dikey Geçiş Sınavı'nın 16 Temmuz'da gerçekleştirilmesinin ardından DGS sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklanıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencilerin gözü DGS tercih tarihlerine çevrilecek. İşte 2023 DGS tercih tarihleri...
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DGS tercih tarihleri, Dikey Geçiş Sınavına katılım sağlayan 2 yıllık önlisans mezunu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek olan adaylar "DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 DGS tercih tarihleri...
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DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.
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DGS SINAV SONUCU SORGULAMASI ÖSYM EKRANI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
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DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu adaylar tarafından heyecanla bekleniyor.
DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2023 DGS tercih kılavuzunun tercih işlemleri başlamadan ilan edilmesi bekleniyor.
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2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemleri tarihleri henüz açıklanmadı.
Tercih işlemlerinin, yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılması bekleniyor.