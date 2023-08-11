DGS tercih tarihleri, Dikey Geçiş Sınavına katılım sağlayan 2 yıllık önlisans mezunu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek olan adaylar "DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 DGS tercih tarihleri...