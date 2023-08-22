Gözler DGS tercih tarihlerinde! ÖSYM kılavuzu ile DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS tercih tarihleri, Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta açıklanan sınav sonuçlarının ardından DGS tercihleri ise 24 Ağustos itibarıyla başlamıştı. 2023 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanırken gözler DGS tercih tarihlerine çevrildi. İşte 2023 DGS tercih takvimi ile tercih tarihlerine ilişkin detaylar...
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İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler 16 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağladı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. İşte 2023 DGS tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS sonuçları 11 Ağustos Cuma günü adayların erişimine sunuldu.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanırken, tercihler 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
DGS adayları, belirtilen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.
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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.