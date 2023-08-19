Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından adaylar tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları beklemeye başladı. ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından; DGS taban puanları, tercih tarihleri ve başarı sıralamaları netlik kazanacak. Peki, "2023 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" İşte detaylar...