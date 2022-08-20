DGS geçiş bölümlerinin açıklanmasıyla DGS tercih maratonu için geri sayım başladı. 4 yıllık lisans eğitimi ile yeni bir eğitim hayatına başlamak isteyen binlerce aday DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte 2022 DGS tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında merak edilen soruların yanıtı...