DGS tercih yerleştirme sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde erişime sunulan tercih sonuçlarının bu yıl ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen lisans adayları, tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına beklemeye başladı. Peki, "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS tercih sonucu sorgulama ekranı...