DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için adım adım son aşamaya geliniyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların puanlarına göre DGS tercihleri yapıldı. Şimdi gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar DGS tercih sonuçları ve yerleştirildikleri okullar ile programları merak ediyor. İşte 2019 DGS'ye dair detaylar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde DGS tercih sonuçlarına dair bir açıklama yer almadığı gibi, DGS tercih kılavuzunda da bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Geçen sene ÖSYM, DEG tercih sonuçlarını Eylül ayının son döneminde açıklamıştı. Bu sene de ÖSYM'nin benzer bir yol izleyerek Eylül ayının 20'sinden sonra DGS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİNDE GELECEK YIL PUANDA DÜŞME OLUR MU?

Evet. 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

2019-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR Mİ?

Hayır. 2019-DGS sonuçları, sadece 2019-2020 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.