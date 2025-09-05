DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılan DGS tercih yerleştirme işlemleri 4 Eylül itibarıyla sona erdi. Tercihlerini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, DGS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...