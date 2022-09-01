DGS tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2022 ÖSYM DGS tercih sonuçları ne kadar sürede ve kaç günde açıklanıyor?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi

DGS tercih sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 24 Ağustos tarihinde başlayan DGS tercihleri için bugün son gün olması sebebiyle DGS tercih sonuç tarihi araması sıklaştı. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte DGS tercih sonuç tarihi hakkında merak edilenler...

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