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        Haberler Yaşam DGS tercih sonuçları için kritik tarih! ÖSYM ile 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS tercih sonuçları için kritik tarih! 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Eylül'de tamamlanan DGS tercihlerinin ardından adaylar, ÖSYM'den gelecek olan "DGS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Bu noktada, DGS tercih sonucu sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, DGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:22
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        • 1

          DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 29 Ağustos ila 5 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan DGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. İki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar, tercihlerini ÖSYM'ye iletti. Adaylar, şimdi ise DGS tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

        • 2

          DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS tercih sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.

          DGS tercih sonuçlarının 11 - 15 Eylül tarihleri arasında sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.

        • 3

          KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

          DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

          E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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