DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 29 Ağustos ila 5 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan DGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. İki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar, tercihlerini ÖSYM'ye iletti. Adaylar, şimdi ise DGS tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...