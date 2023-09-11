İki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar 5 Eylül'e kadar tercihlerini gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. Bu kapsamda gözler "DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizde...