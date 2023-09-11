DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından 'DGS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu geldi. 29 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından sıra DGS tercih sonuçlarına geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler "DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...
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İki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar 5 Eylül'e kadar tercihlerini gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. Bu kapsamda gözler "DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizde...
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DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
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KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.
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E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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