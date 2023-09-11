Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DGS tercih sonuçları son dakika açıklandı! TIKLA, SORGULA! 2023 DGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

        DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından 'DGS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu geldi. 29 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından sıra DGS tercih sonuçlarına geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler "DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar 5 Eylül'e kadar tercihlerini gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen sonuçlar ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. Bu kapsamda gözler "DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizde...

        • 2

          DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

          DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

          Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

          Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

          DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 3

          KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

          DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

        • 4

          E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Habertürk Anasayfa