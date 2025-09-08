DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta veya kargo ile gönderilmeyecek olup, yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacaktır. İnternet üzerinden yayımlanan sonuçlar, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yerleştirmeleri kesinleşen adayların bilgilerinin (varsa engel durumu da dâhil) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletileceği unutulmamalıdır.