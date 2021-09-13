DGS tercihleri sonuçları açıklandı mı? İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 27 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül tarihinde sona erdi. Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı. Peki, merakla beklenen 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2021 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN

ÖSYM 2021 DGS yerleştirme sonuçları için resmi bir tarih açıklamadı. Ancak 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS tercihleri 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sene de 7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercih sonuçlarının en geç 17 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.