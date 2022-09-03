2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için artık beklenen zaman geldi çattı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı konuya ilişkin olarak en çok; DGS tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtını derledik. İşte detaylar...