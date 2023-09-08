DGS sınav sonuçlarının 11 Ağustos'ta duyurulmasının ardından 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında da tercihler gerçekleştirildi. Söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, detaylar...